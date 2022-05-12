Госуслугу можно получить на портале электронного правительства eGov, при этом человеческий фактор полностью исключен. В ЗКО повысился спрос на онлайн услуги по регистрации юридических лиц Как рассказали в пресс-служба филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО, на сегодняшний день государственная услуга по регистрации юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств (субъектов малого и среднего предпринимательства), оказываемая филиалом госкорпорации полностью автоматизирована. Госуслугу можно получить посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на портале электронного правительства eGov, человеческий фактор исключен полностью.
- Чтобы открыть ТОО, начинающему предпринимателю не нужно ходить в госорганы. Достаточно иметь компьютер и ЭЦП. Зарегистрировать ТОО на портале можно за полчаса. Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по установленной МЮ РК форме. Данное уведомление заполняется и подается на eGov. После заполнения соответствующих полей, система попросит проверить правильность всех данных. И если все правильно, система обработает информацию и выдаст справку о регистрации ТОО течение 30 минут, - рассказали в ведомстве.
Необходимо отметить, что за регистрацией юридического лица можно обратиться и в отделы обслуживания населения и подать документы на бумажном носителе. Как показывает практика, с начала года по ЗКО 64,3% из 418 желающих зарегистрироваться в качестве юридического лица получили госуслугу в онлайн-формате.  