- Чтобы открыть ТОО, начинающему предпринимателю не нужно ходить в госорганы. Достаточно иметь компьютер и ЭЦП. Зарегистрировать ТОО на портале можно за полчаса. Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по установленной МЮ РК форме. Данное уведомление заполняется и подается на eGov. После заполнения соответствующих полей, система попросит проверить правильность всех данных. И если все правильно, система обработает информацию и выдаст справку о регистрации ТОО течение 30 минут, - рассказали в ведомстве.

Как рассказали в пресс-служба филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО, на сегодняшний день государственная услуга по регистрации юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств (субъектов малого и среднего предпринимательства), оказываемая филиалом госкорпорации полностью автоматизирована. Госуслугу можно получить посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на портале электронного правительства eGov, человеческий фактор исключен полностью.Необходимо отметить, что за регистрацией юридического лица можно обратиться и в отделы обслуживания населения и подать документы на бумажном носителе. Как показывает практика, с начала года по ЗКО 64,3% из 418 желающих зарегистрироваться в качестве юридического лица получили госуслугу в онлайн-формате.