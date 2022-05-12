Один человек остаётся в больнице, остальные находятся на амбулаторном наблюдении, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Седьмого мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района волчица вошла в село и напала на людей. Пострадали четыре человека, один из которых четырёхлетний ребенок. Хищницу удалось ликвидировать, её голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировать пришлось и собак, которых волчица успела покусать. Сегодня, 12 мая, в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что 58-летнюю женщину пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у неё укушенную рану правого плеча и рваную рану предплечья. Жизни женщины ничего не угрожает. Ещё двое направлены на амбулаторное наблюдение. Ребёнок находится в городе, он также на амбулаторном наблюдении. Было ли у волчицы бешенство или нет, предстоит выяснить специалистам. Результат экспертизы будет готов в течение двух месяцев. Тело волчицы захоронили в районном скотомогильнике. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.