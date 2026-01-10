В некоторых регионах синоптики прогнозируют низовую метель.

По данным РГП «Казгидромет», 11 января на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Днем до трех градусов мороза, ночью до -10.

В Атырауской области без осадков. Температура воздуха днем +2 градуса, ночью -8.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -7.

Дождь со снегом, гололед, ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Мангыстауской области. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза.