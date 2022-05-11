Отопительный сезон в городе завершился 11 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В редакцию «МГ» стали часто поступать звонки с просьбой возобновить отопительный сезон в городе. Уральцы отмечают, что в квартирах многоэтажек настоящая стужа, простывают дети. Люди укутываются в тёплые вещи, отогреваются горячим чаем. По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, после завершения отопительного сезона им также поступают звонки с просьбой подключить отопление.
- Согласно действующим правилам, для отключения отопления среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток должна быть выше +8 градусов. В настоящее время температура воздуха не позволяет возобновить отопительный сезон, к тому же предприятие проводит гидравлические испытания, - отметил Бекболат Камешов.
Отопительный сезон в социальных объектах и организациях завершился первого мая.