По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкновение Lifan и Lexus произошло сегодня, 11 мая, в 13:14 на пересечении улиц Тимофеева и Курмангазы. На месте работают правоохранители, обстоятельства ДТП выясняются. По словам женщины, которая была за рулем Lifan, она ехала с ребёнком в сторону остановки Налоговый комитет. Как произошла авария, рассказать не смогла, лишь отметила, что водитель Lexus ехал на высокой скорости. Водитель Lexus же отметил, что он также направлялся в сторону остановки Налоговый комитет. По его словам, женщина хотела повернуть со второй полосы и произошло столкновение. От удара его машина врезалась в дерево. Кроме него, в авто находилась мать, жена и дочери-близняшки. В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что в результате аварии пострадали четверо. Двоим девочкам 2020 года рождения поставлен предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Они госпитализированы в областную детскую многопрофильную больницу. У 31-летней женщины ушибленная рана виска, закрытый перелом предплечья, ушиб грудной клетки. 57-летней женщине диагностировали закрытый перелом предплечья, ушиб почки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ещё одно ДТП произошло часом ранее на пересечении улиц Мухита и Даулеткерея. Столкнулись ВАЗ-2115, ВАЗ-2109 и Chevrolet. На месте работают сотрудники полиции. Пострадали три человека, в том числе годовалый малыш. В облздраве пояснили, что годовалому мальчику поставили предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Однако после осмотра врачей в областной детской многопрофильной больнице диагноз исключили, ребёнок отпущен домой. 27-летняя пострадавшую и 40-летнего мужчину госпитализировали в Областную многопрофильную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Кроме того, у женщины диагностировали закрытую травму живота, у мужчины - ушиб грудной клетки.