– В шаге от меня прошёл ребенок, и мне на голову падает пушка. Я начала спрашивать, что у них там происходит, а какой-то мужчина у входа меня обматерил. Далее я вызвала администратора, прибежала девушка, стояла глазами хлопала, ничего сделать не могла. Только когда по моему лицу потекла кровь, персонал всё же оказал мне первую помощь и вызвал скорую. Я дважды просила вызвать полицию, но никто этого не сделал. Приехала скорая, один сотрудник детского центра поехал со мной, - вспоминает Екатерина.

– Сотрудник детского центра сказал врачам, что на меня упал небольшой металлический предмет. Позже он предложил мне поужинать с семьёй в их ресторане, и на этом всё. Вы представляете, что произошло бы, если бы это упало на ребёнка? Техника безопасности не соблюдается, они винят тех, кто вешал этот кондиционер. Но ведь за жизнь и здоровье посетителей несёт ответственность именно руководство развлекательного заведения, а не монтажники. Ответ был один: «Вам просто не повезло». Хорошо, что я в тот день оставила свою малышку дома, а если бы она была у меня на руках? - возмущается Екатерина.

– У неё точечная рана головы. Обработали рану и отпустили, даже швов не пришлось накладывать, - уточнили в облздраве.

– Никто не мог её обматерить. Это же детский центр, как мы можем своих посетителей обматерить? Мы не отрицаем свою вину и не собираемся уходить от ответственности. Я, как директор заведения, присутствовал на месте, мы вызвали скорую, оказали первую помощь, обработали рану, сделали перевязку, наш представитель поехал с ней в больницу, ждал её до пяти вечера. Женщина изначально не собиралась идти с нами на контакт, хотя мы просили её поговорить, я передал свой номер. Но женщина наотрез отказалась, сказала, что мы должны искать её номер. Изначально она сказала, что ей никакие деньги не нужны, а сейчас выясняется, что женщина требует миллион тенге, в противном случае грозится добиться закрытия нашего заведения. Ничего страшного ведь не произошло, к счастью. В любом случае мы готовы с ней сесть за стол переговоров и решить проблему, - подчеркнул Асет Накибеков.

