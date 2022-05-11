Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фото: акимат Алматы Как и предупреждали в службе спасения, сильный дождь начался в Алматы около 15 часов 11 мая. Ливень был такой силы, что видео с затопленными улицами появились уже спустя полчаса.В одном из ТРЦ затопило подземную парковку.В пресс-службе акимата сообщили, что подрядчики ликвидируют последствиям. Откачку воды ведут 609 человек на 252 единицах техники. Заготовлено 2 050 мешков с песком. По прогнозу «Казгидромета», в ночь на 12 мая временами ожидается сильный дождь. Осадки прогнозируется с перерывами в течении трёх ближайших суток. Спасатели просили жителей без надобности не покидать помещения во время ливня и сильного ветра, а также не парковать автомобили под деревьями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.