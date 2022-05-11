Сообщение опровергли в министерстве торговли и интеграции Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Информация о якобы выходе Казахстана из Таможенного союза ЕАЭС появилась в анонимном Telegram-канале. Сообщение опровергли в Минторговли, сообщает StopFake.kz.
- Информация о планах Казахстана не соответствует действительности, - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве иностранных дел также опровергли сообщение.