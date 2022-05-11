- 22-летний водитель ВАЗ-21100 ехал по улице Светлая и на пересечении с улицей Алмалы не уступил дорогу и столкнулся Chevrolet Nexia, за рулем которого находился 51-летний мужчина. От удара Chevrolet Nexia опрокинулся на бок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло восьмого мая примерно в 15:40. В ДТП пострадали четыре человека: 51-летний, 3о-летний и 22-летний мужчины и 28-летняя женщина. Все были доставлены в областную многопрофильную больницу в травмпункт. После осмотра отпущены домой.

