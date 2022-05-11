- Наш герой Шонтакбаев Сабит 1985 года рождения, увидев висящего плачущего ребёнка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, в считанные секунды буквально поймал девочку. За проявленные смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде, - сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.

Скриншот с видео Инцидент произошёл утром 11 мая в столичном ЖК. Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, но в тот самый момент взрослых рядом с ней не оказалось. Очевидцы вызвали сотрудников ДЧС, но к моменту их приезда девочку спас сосед, живущий этажом ниже.Фото предоставлено ДЧС Нур-Султана Тем временем спасатели вновь просят взрослых не оставлять детей без присмотра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.