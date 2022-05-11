– Школа построена в 1987 году, рассчитана на 624 места. С года постройки, по моей информации, капремонт не проводился. В прошлом году должны были провести капительный ремонт, однако из-за судебных тяжб начать вовремя работы не удалось. Выделенные деньги пришлось вернуть в бюджет. В этом году по программе «Ауыл- ел бесиги» (программа развития регионов на 2020 - 2025 годы - прим. автора) выделено 350 миллионов тенге, остальные средства выделят из местного бюджета, - рассказал Биржан Сабиров.По словам спикера, дети учатся в основном здании, где угрозы подтопления нет. Ремонтные работы продлятся около пяти месяцев. В случае, если подрядчики не успеют их закончить, то детей планируют обучать в здании пустующего четырёхэтажного колледжа. 8S5kzq97Gzs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
