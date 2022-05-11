– Школа построена в 1987 году, рассчитана на 624 места. С года постройки, по моей информации, капремонт не проводился. В прошлом году должны были провести капительный ремонт, однако из-за судебных тяжб начать вовремя работы не удалось. Выделенные деньги пришлось вернуть в бюджет. В этом году по программе «Ауыл- ел бесиги» (программа развития регионов на 2020 - 2025 годы - прим. автора) выделено 350 миллионов тенге, остальные средства выделят из местного бюджета, - рассказал Биржан Сабиров.

В Instagram пабликеопубликовали видео затопленной школы имени Ы. Алтынсарина в селе Тайпак. По словам автора ролика, после проливных дождей вода в буквальном смысле льётся с потолка, а техперсонал просто не успевает протирать полы и стены. Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО «Таскала Транс Газ» о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце. Руководитель отдела образования Акжайыкского района Биржан Сабиров рассказал, что затопленным оказалось не основное здание школы, а пристройка, где расположены спортзал и столовая. Информация поступила 10 мая.По словам спикера, дети учатся в основном здании, где угрозы подтопления нет. Ремонтные работы продлятся около пяти месяцев. В случае, если подрядчики не успеют их закончить, то детей планируют обучать в здании пустующего четырёхэтажного колледжа.