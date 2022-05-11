Выпускные можно проводить только в стенах школы, без праздничных столов, аниматоров и подарков для педагогов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как пройдут выпускные в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила в ходе брифинга руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева, выпускные должны проводиться в обязательном порядке в стенах и на территории школы. Не допускается:
  • привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, частные студии для проведения торжеств;
  • организация праздничных столов;
  • проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;
  • сбор денег на подарки администрации и педагогам;
  • организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях.
Последний звонок пройдёт 25 мая, а торжественное вручение аттестата - 16-17 июня.