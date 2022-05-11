Пострадавший мужчина был доставлен в центральную больницу Акжайыкского района. У него перелом позвоночника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 4-летний ребенок погиб в аварии на автодороге Уральск-Атырау Авария произошла девятого мая на 188-ом километре дороги Казталовка - Индер. Toyota Camry при движении опрокинулась. В результате ДТП двое взрослых пострадали, четырёхлетний ребёнок погиб на месте. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате аварии 37-летний мужчина получил ушиб грудного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга, компрессионные переломы в грудном и поясничном отделах позвоночника. Его доставили в центральную больницу Акжайыкского района. У 34-летней женщины (предположительно, она была за рулём) - ссадина на скуле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.