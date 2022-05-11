- Установлено, что между знакомыми, проживающие в одном микрорайоне, произошёл словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый 1983 года рождения выстрелил, предварительно, из травматического пистолета в гражданина Б 1973 года рождения и гражданина Г 1973 года рождения, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация о стрельбе в Медеуском районе на улице Трофимова появилась в социальных сетях. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют статью «Хулиганство с применением оружия».Оба пострадавших госпитализированы. Орудие преступления устанавливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.