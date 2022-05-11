- В результате сильного дождя подтопило семь частных домов, 15 дворов и 25 улиц (уровень воды до 15 сантиметров). После чего сотрудники ДЧС откачали 2 679 кубических метров воды. Работы по откачке продолжаются. Пострадавших нет, на месте создан штаб, - сообщили ситуацию на 21:00 10 мая в ведомстве.Жители Атырау отмечают в соцсетях, что в некоторых микрорайонах невозможно проехать, дорогу настолько размыло, что машины застревают. Также из-за дождя сотрудникам ДЧС пришлось спасать корову, которая тонула в грязи. Нашлись и те, кто к этой ситуации отнёсся с юмором. Пользователь Instagram bagdat_cook опубликовал видео, где якобы рыбачит в луже и ему удаётся поймать огромную рыбу.
pZwGit5WDPkФото и видео предоставлено ДЧС Атырауской области