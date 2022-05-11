При этом жители Атырау не проводили обряд вызова дождя, как актауцы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Рыбалка в луже, тонущая корова, застрявшие машины: что происходит в Атырау после дождя Фото и видео предоставлено ДЧС Атырауской области О подтоплениях после обильного дождя в Атырау стало известно из социальных сетей. 10 мая жительница дома по улице Карагандинская (бывшая Кобданова) рассказала, что вода начала прибывать ночью. Они откачивали её электрическими насосами, тем не менее, вода зашла в дом. Тогда в ДЧС Атырауской области сообщили, что за два дня осадков выпало больше месячной нормы.
- В результате сильного дождя подтопило семь частных домов, 15 дворов и 25 улиц (уровень воды до 15 сантиметров). После чего сотрудники ДЧС откачали 2 679 кубических метров воды. Работы по откачке  продолжаются. Пострадавших нет, на месте создан штаб, - сообщили ситуацию на 21:00 10 мая в ведомстве.
Жители Атырау отмечают в соцсетях, что в некоторых микрорайонах невозможно проехать, дорогу настолько размыло, что машины застревают. Также из-за дождя сотрудникам ДЧС пришлось спасать корову, которая тонула в грязи. Нашлись и те, кто к этой ситуации отнёсся с юмором. Пользователь Instagram bagdat_cook опубликовал видео, где якобы рыбачит в луже и ему удаётся поймать огромную рыбу.
 
Рыбалка в луже, тонущая корова, застрявшие машины: что происходит в Атырау после дождя Фото и видео предоставлено ДЧС Атырауской области