Первый iPod был представлен более 20 лет назад, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Apple прекращает выпуск iPod Изображение с сайта Pixabay Apple решила прекратить выпуск iPod Touch. Это была последняя сохранившаяся модель плеера. iPod Touch будет продаваться до последнего оставшегося в запасе плеера. В компании объяснили, что устройство потеряло смысл своего существования, так как функция плеера имеется в других яблочных гаджетах. Первую модель iPod представил ещё Стив Джобс в 2001 году. Объём памяти в пять гигабайт сделал его лучшим на рынке. Apple выпускала модели, предназначенные исключительно для прослушивания аудио, до 2017 года. К слову, в Казахстане цена б/у плеера варьируется от пяти до 25 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.