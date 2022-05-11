Случай произошёл вечером 10 мая в городе Кульсары, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау корова утопла в грязи Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, корова застряла в грязи. Ей на помощь пришли спасатели. Напомним, десятого мая после проливных дождей воды подтопило дома в Атырау. За два дня в городе осадков выпало больше месячной нормы. В Атырау корова утопла в грязи Фото предоставлено ДЧС Атырауской области В Атырау корова утопла в грязи Фото предоставлено ДЧС Атырауской области В Атырау корова утопла в грязи Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.