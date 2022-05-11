Всего с января 2021 года казахстанцы использовали 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться Иллюстративное фото из архива "МГ" В апреле этого года, после повышения порога достаточности, исполнено 3 276 заявлений на общую сумму в 7,6 млрд тенге. При этом, как сообщают в ЕНПФ, с начала 2021 года 442 млрд тенге возвращено на пенсионные счета вкладчиков в связи с неиспользованием выплат в установленные сроки. Также ЕНПФ исполнил 383 191 заявление на лечение на общую сумму 295,9 млрд тенге. Средняя сумма изъятия на лечение составляет порядка 0,8 млн тенге.

Порог достаточности

Третьего декабря 2021 года стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в 2021 году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то сейчас это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. На изменение в декабре случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. За это экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин отчитал Курманова. В пресс-службе «Отбасы банка» тогда отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков. Граждане тогда сразу запустили петицию против решения Фонда. Менее, чем через неделю президент Казахстана поручил продлить действие прежних порогов достаточности до первого апреля. С первого апреля 2022 года пороги достаточности изменились.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.