Премьер-министр провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На 14% повысились цены на социально-значимые продукты в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте главы кабмина сообщается, что за прошедшую неделю (2-8 мая) наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области – на 0.4%, ещё в 11 регионах, включая Атыраускую и Западно-Казахстанскую, – на 0,3%. Сообщается, что министерство торговли и интеграции координирует местные исполнительные органы по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Рейды охватили 33,6 тысяч магазинов «у дома», торговые надбавки снижены на 15%. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручили актуализировать баланс производства и потребления, чтобы организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учётом их потребности.
- Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам (закуп в количестве, которое превышает текущий спрос, а также со значительным временным опережением их использования, когда в данных товарах нет прямой потребности - прим. автора), чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объёмы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня, — поручил Алихан Смаилов.
Премьер добавил, что «инфляция – это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле». В конце апреля сообщалось, что с начала года рост цен на социально-значимые продукты в области составил 14%.