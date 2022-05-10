По данным РГП "Казгидромет", 11 мая в ЗКО переменная облачность, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью +7. В Атырау ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем 15 градусов тепла, ночью +8. В Актау дождь, гроза, ветер. Температура воздуха днем составит +18 градусов, ночью +13. 17 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. При этом в области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, дождь. Дождь, грозу и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду прогнозируют синоптики и в Алматы. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.