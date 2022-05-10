Суд вынес решение об аресте нарушителя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пьяный мужчина бил кирпичом по пункту полиции в Уральске (видео) Скриншот с видео Видео инцидента выложили в Tik Tok. Мужчина кирпичом бьет по стеклу стационарного постав полиции , расположенного в районе центрального рынка. В полиции тогда сообщили, что инцидент произошел утром 9 мая. 44-летний нарушитель был пьян. В отношении него был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Позже стало известно, что нарушителя решением суда арестовали на 10 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  