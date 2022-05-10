В регионе два дня лил дождь, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 40 тысяч кубов воды выкачали с улиц Атырау за сутки   По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 9 и 10 мая в результате ливневых дождей на территории города произошло скопление воды в частных жилых дома и центральных улицах. За эти два дня осадков выпало больше месячной нормы. - Ливневые дожди, начавшиеся с утра 9 мая, прекратились 10 мая в 10.30. За сутки мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек, вывезено 40 тысяч кубов воды. В ночное время произошло подтопление в двух домах. Созданный при акимате штаб продолжает работу совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям г.Атырау. Жителям угрозы нет, - сообщили в ведомстве. Напомним, после проливных дождей воды подтопила дома в Атырау. Жители пожаловались, что не могут дождаться помощи. 40 тысяч кубов воды выкачали с улиц Атырау за сутки Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  