paFgH9vIai8?feature=share По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, около 23:45 9 мая к ним поступила информация о том, что несовершеннолетний парень нуждается в помощи. - В районе сквера им. Сейфуллина (берег реки Чаган - прим. автора) несовершеннолетний 2004 года рождения нуждался в помощи - переправе с другого берега реки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В 2:05 работы по переправе через реку Чаган были завершены. Подросток спасен. Отец подростка рассказал, что его сын вечером ушел в сторону парка. - По пути он заблудился, к тому же полил сильный дождь, дороги размыло, на машинах подъехать к месту было невозможно. Сын позвонил мне, в полицию. Около трех часов его искали спасатели и полицейские. Сейчас с ним все хорошо. Спасибо всем, кто участвовал в поисках и спасении моего сына, - рассказал мужчина. В ДП ЗКО сообщили, что в поисках были задействованы сотрудники Зачаганского отдела полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.