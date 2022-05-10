Мужчина выехал на выпас скота утром 9 мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Вертолёт "Казавиаспас" задействовали в поисках пастуха в Атырауской области 31-летний мужчина утром 9 мая выехал на выпас скота в Жылыойском районе. К вечеру его не дождались и начались поиски. Сегодня, 10 мая, в поисках задействовали вертолет МИ-8 "Казавиаспас". В группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области сообщили, что 10 мая в 13:26 в Жылыойском районе в 45 км от г. Кульсары пропавший мужчина был найден. Пастух самостоятельно дошел до участка Бижал. В медицинской помощи не нуждается. Необходимо отметить, что уже несколько дней в регионе наблюдается сильный дождь и ветер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  