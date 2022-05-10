- Всем ввели антирабическую сыворотку (прививка от бешенства - прим. автора). На сегодня ребёнок и двое взрослых отпущены домой. Одна женщина остаётся на стационарном лечении, - рассказали в акимате района.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Происшествие случилось седьмого мая в селе Шоктыбай Шынгырлауского района ЗКО. Волчица вошла в село и напала на людей. Пострадали трое взрослых и один ребенок. Все они были госпитализированы в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь.Волчицу удалось ликвидировать. Её голову направили на экспертизу на предмет бешенства. Ликвидировали и собак, которых волчица успела покусать. Отметим, что сельчане сначала приняли волчицу за бродячую собаку.