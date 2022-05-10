- Подписал приказ о внесении изменений в Правила оценивания учебных достижений школьников. Как мы анонсировали ранее, в приказе значительно усилены требования для получения знака «Алтын белгі». Напомню, что решение об усилении требований было принято еще на августовском совещании педагогов в 2021 году. Таким образом, со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ. Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ, - написал министр в своем Telegram-канале.

- В связи с этим, для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия, один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования. В этом году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке. Кстати, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ, - сообщил Асхат Айтмагамбетов.

Иллюстративное фото с сайта qazaquni.kz Приказ подписал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.Глава МОН отметил, что в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков «Алтын белгі». При этом часть выпускников получили низкие баллы по результатам ЕНТ.Он поручил администрациям школ, отделам и управленияя образования обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. Далее по каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами. Текст приказа будет опубликован после регистрации в министерстве юстиции РК.