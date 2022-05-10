Инцидент произошел вечером 7 мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Атырау 5-летнюю девочку в лицо укусила собака Скриншот с видео О происшествии рассказала Ассем Байжан на своей странице в Facebook. Здесь же выложено видео с пострадавшим ребенком.
-  Собака, которая ранее неоднократно нападала на моих детей! Агрессивная , я писала посты в разные группы Зоозащитников (там конечно же обвинили моих детей и сделала виноватой). Сегодня 7 мая 2022 года в 18:30 примерное время по адресу Азаттык, 153 собака укусила лицо моей племянницы Сафии 5 лет. Видео прилагаю. Эта та самая собака, которая на меня напала 22 ноября 2021 года, хотела укусить меня за ноги, но смогла только зацепиться за штаны, - написала женщина.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что такой факт зафиксирован и что собака без хозяина. В акимате Атырау пообещали прокомментировать ситуацию позже.  