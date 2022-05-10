В группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области сообщили, что в Жылыойском районе начаты поисковые работы. - 10 мая с 11.15 задействован вертолет Ми-8МТВ UPMI844 АО «Казавиаспас» МЧС на поисковые работы в Жылыойский районе, в радиусе 150 км от города Кульсары. Там пропал мужчина 1991 года рождения, который 8:00 9 мая выехал на выпас скота и до настоящего времени не вернулся, - рассказали в ведомстве. В поисках кроме спасателей также задействованы полицейские, родственники пропавшего и розыскная собака. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.