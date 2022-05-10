Трагедия произошла вчера, девятого мая днем. По информации департамента полиции по ЗКО, на 188 километре автодороги Казталовка-Индер автомашина марки "Тойота Камри" при движении опрокинулась. - За находилась женщина 1988 года рождения. По предварительной информации водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП погиб ребенок 2018 года рождения. Также пострадали водитель и пассажир, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.