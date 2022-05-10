Еще два человека пострадали, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  4-летний ребенок погиб в аварии на автодороге Уральск-Атырау Трагедия произошла вчера, девятого мая днем. По информации департамента полиции по ЗКО, на 188 километре автодороги Казталовка-Индер автомашина марки "Тойота Камри" при движении опрокинулась. - За находилась женщина 1988 года рождения. По предварительной информации водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП погиб ребенок 2018 года рождения. Также пострадали водитель и пассажир, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". 4-летний ребенок погиб в аварии на автодороге Уральск-Атырау 4-летний ребенок погиб в аварии на автодороге Уральск-Атырау Фото предоставлено ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  