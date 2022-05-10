Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скриншот с видео Видео с пылающим автомобилем появилось на странице kris.p_uralsk.official в Instagram.Между тем в департаменте ЧС по ЗКО рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля в районе остановки ЗКАТУ в поселке Зачаганск, поступило в 1:27 10 мая, в 1:38 пожар был локализован, а в 1:41 ликвидирован. - Горел моторный отсек автомобиля марки "Мазда 626", - сообщили в пресс-службе ДЧС по ЗКО. Ущерб и причины возгорания устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.