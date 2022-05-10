- Доброе утро, если оно доброе! Всю ночь качали воду из дома, но вода прибывает еще больше, уже по щиколотку в доме. Что делать? Позвонили "109", заявку приняли на откачку. (...) В доме невозможно находиться, дети маленькие, куда обращаться? - пишут жители.

- Всю ночь качали воду электрическими насосами, а ее меньше не становится. Обращались по номеру 109, сказали, что заявка принята. В доме все плавает в воде. Что делать ума не приложим, - говорит жительница дома №1 по улице Карагандинская Жанна. - На соседней улице такая же ситуация. К жилым домам по улице Огородная тоже подошла вода.

- Таких обращений ( о подтоплении домов - прим. автора) не было. Вы можете обратиться по номеру 109 или в акимат области, - ответили в пресс-службе акимата города.

Скриншот с видео О подтоплениях в городе жители Атырау сообщают в соцсетях._IXsMB9txMs?feature=share Жительница дома по улице Карагандинская (бывшая Кобданова) рассказала, что вода начала прибывать ночью.IO8ApFeJhQc?feature=share Между тем в акимате Атырау, куда мы обратились за комментариями, мы получили престранный ответ.В Атырау уже несколько дней наблюдается непогода, а со вчерашнего дня усилились дожди.А это уже фотографии с Водник-2