За это на него составили адмпротокол, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пьяный мужчина бил кирпичом по пункту полиции в Уральске (видео) Скриншот с видео Видео инцидента выложил пользователь Tik Tok sarvat_azer. Мужчина с то ли кирпичом, то ли камнем в руке бьет по стеклу стационарного постав полиции, расположенного в районе центрального рынка. "Посетителя" поста позже уводит другой мужчина. ss4vJhmQarE?feature=share Между тем в полиции прокомментировали данное видео. - 9 мая примерно в 9.30 гражданин 1978 года рождения, находясь по ул. Д.Нурпеисовой в состоянии алкогольного опьянения, предметом похожим на кирпич нанёс повреждения стационарному пункту полиции, тем самым выражая явное неуважение окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц. За совершение данного правонарушения в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. При этом в полиции не уточнили, чем объяснил свой поступок нарушитель.  