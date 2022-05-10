- ПСД разрабатывалось за счет бюджета. Благоустраивать двор пока никто не собирается. Если пройдет три года, тогда проект устареет и будет не действителен. Все нужно будет делать снова, - говорит житель по имени Сабыр. - В целом получается пять многоэтажных домов ждут облагороженного двора. У нас проживают более трехсот детей. Где им всем играть? В нашем районе некуда пойти ребенку, есть секции только на коммерческой основе. Мы хотим, чтобы дети не сидели в телефонах, а играли на площадке. Нет звонкого смеха и детского крика с площадок, как в наши времена.

- Пока мы готовили проект с ЖКХ, отдел строительства при акимате города пять лет назад утвердили 29 ПСД (в том числе и их двор), разыграли тендер. После чего, подрядчики - победители пытались благоустроить осенью наш двор. Но работы начались по устаревшему проекту (2017 года), естественно, жители выступили против. Планировалось поставить две беседки и резиновую дорожку. Этот вопрос подняли на уровне акима и тогда нам пообещали благоустроить двор по нашему проекту, - отметил Сабыр.

- Стыд такой во время поздравлений на 9 мая ветерана ВОВ. Анастасию Чегнахаеву сажают на перекошенную лавочку и поют ей песни. Каждый год мы наблюдаем такую картину, - дополнила местная жительница Галина Чеснокова.

Жильцы домов, расположенных по улице Гагарина 113, 113/1, 113/2, 113/3, Ружейникова 7, рассказали что ждут благоустройства двора более пятнадцати лет. За последние три года они успели зарегистрироваться на сайте акимата города для подачи заявки на благоустройство, активно участвовали в разработке проектно-сметной документации и согласовали ее с местными жителями. В прошлом году проект прошел техническую экспертизу. Бюджет составил 83 миллиона тенге. В этом году они ждали его утверждения, но, к сожалению, депутаты проект не поддержали.Жители уверяют, что при разработке проекта благоустройства двора они консультировались в отделе ЖКХ Уральска.К слову, в этом дворе живет ветеран ВОВ Анастасия Чегнахаева. Ей 101 год.Ветеран ВОВ Анастасия Чегнахаева отметила, что она была бы не против благоустройства двора и попросила сделать нормальные поручни, чтобы выходить из подъезда для нее было безопасно. Журналисты "МГ" запросили информацию о благоустройстве двора в пресс-службе акимата Уральска.ветеран ВОВ Анастасия Чегнахаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.