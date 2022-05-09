Из-за плохой погоды люди сбились с пути, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Житель Атырауской области выехал на поиски скота и пропал: найдено тело лошади Иллюстративное фото из архива "МГ" Днем 8 мая водитель и 10 пассажиров выехали на автомобиле "УАЗ" из Исатайского района в Махамбетский. Сегодня утром их объявили в розыск, к поискам приступили спасатели.
- Пропавшие люди были обнаружены 9 мая в 14.50 в Исатайском районе на расстоянии около 85 км от населенного пункта Жаскайрат. Они сбились с пути в связи с неблагоприятными погодными условиями. Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время из населенного пункта Жаскайрат благополучно доставлены в село Х.Ергалиев и переданы родственникам, - рассказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.
В поисковых работах были задействованы спасатели и полицейские.