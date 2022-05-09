Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 10 мая в ряде регионов Казахстана ожидаются сильные дожди, град и шквальный ветер. Так, ночью 10 мая на севере, востоке ЗКО ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем до 12 градусов тепла. В Атыруской области также прогнозируется сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +18 градусов, ночью +10. 10 мая ночью на севере, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области порывы до 15-20 метров в секунду. До 14 градусов тепла ожидается днем, и до 9 тепла ночью. Ночью и утром 10 мая на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. На юге, северо-востоке области прогнозируется пыльная буря. Ветер западный, на юге, северо-востоке, в центре области 17-22, порывы до 25 м/с. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов днем. Ночью ожидается дождь, +13 градусов. Штормовое предупреждение объявлено и в Алматинской области. 10-11 мая ожидается сильный дождь, град, шквал, гроза. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.