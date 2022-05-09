По новому пути автобусы начнут курсировать с 12 мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Схема движения автобусного маршрута №6 поменяется в Уральске Как сообщается на Instagram-странице jkh_uralsk, автобусный маршрут будет курсировать по иному пути по просьбе жителей города. Так, маршрут №6 начнет свое движение от остановки мкр. Балауса до остановки "Ел-Ырысы". "Шестерка" будет ездить по улицам Бокен би, Талгата Бигелденова, Азербайджанской, Автомобилистов, Темиртауской, Есета Азербаева, Доспанова, автодороге Уральск-Саратов, лице Жангир хана, далее по обычном своему маршруту, улице С.Датова и конечная рынок "Ел-Ырысы". Схема движения автобусного маршрута №6 поменяется в Уральске Схема движения автобусного маршрута №6 поменяется в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы jkh_uralsk