Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, в 160 км от с.Аккыстау Исатайского района проводятся поиски людей. - 11 человек (водитель автомашины "УАЗ" и пассажиры) 8 мая в 14.00 выехали в сторону участка «Акмандай» и до настоящего времени не вернулись. На поисковые работы выехали четыре сотрудника и одна единица техники ТРЭКОЛ ДЧС области, а также один сотрудник РОВД, - сообщили в ведомстве. К поискам приступили утром 9 мая. На 16.30 местного времени поиски продолжаются.