В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны ВОВ, акимы области и города, представители маслихатов, государственных и правоохранительных органов, военнослужащие и общественники. Память воинов-казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Цветы также возложили к памятникам «Славные дочери казахского народа», Темира Масина, Георгия Жукова, к Братской могиле и монументу «Этих дней не угаснет слава". Между тем праздничный концерт был организован в парке культуры и отдыха. По данным, из 76 тысяч бойцов, отправившихся на фронт из Западно-Казахстанской области, 36 тысяч не вернулись домой. На сегодняшний день в ЗКО насчитывается 21 ветеран ВОВ, из которых 17 проживают в Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.