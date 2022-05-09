– На сегодня в регионе из 416 сел, 245 сел имеют доступ к водоснабжению с численностью населения 283 тысячи человек. В этом году на строительство и реконструкцию 26 объектов водоснабжения в 35 сельских населённых пунктах выделено с бюджета – 7,4 миллиарда тенге, в том числе за счёт республиканского бюджета – 7,2 миллиарда тенге, за счёт местного бюджета – 200 миллионов тенге. По итогам года планируем завершить 19 проектов водоснабжения и 292 тысячи человек будут пользоваться централизованным водоснабжением. Оставшиеся пять проектов переходят на 2023 год, - пояснил Алибек Антазиев.

–Тариф на водоснабжение в населённых пунктах области составляет от 130 тенге до 811 тенге. Тариф варьируется в вышеуказанных рамках в связи с тем, что в расчёт тарифной сметы входят материальные затраты (ГСМ, электроэнергия, сырье и материалы - прим. автора), оплата труда, ремонт и обслуживание водопровода. В 2021 году решением маслихата утверждены размеры платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения по ЗКО, которые с первого января 2022 года составили для потребителей с приборами учёта питьевой воды - 90 тенге, для потребителей без приборов учета - 200 тенге, - отметил Миржан Нуртазиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления строительства ЗКО Алибека Антазиева, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в сельских населённых пунктах составил 89,8%. В 2022 году власти планируют достигнуть 92%. К слову, наша область, по сравнению с другими регионами, занимает 10 позицию (лидируют Алматы, Атырауская и Кызылординская области). Вместе с тем спикер отметил, что в отдельных районах наблюдается отставание. Наименьший уровень охвата питьевой водой в сёлах отмечается в районе Байтерек, Казталовском и Бокейординском районах. В вот лидерами по сельскому водоснабжению являются Бурлинский, Жанибекский и Акжаикский районы.171 посёлок не обеспечен питьевой водой, в них проживают 32 тысячи человек. Для достижения 100% водообеспечения сельских населённых пунктов до конца 2025 года необходимо в 44 посёлках провести централизованное водоснабжение и в 127 посёлках установить комплексные блок-модули для очистки воды. Алибек Антазиев уточнил, что на сегодня разработано 14 проектов на водоснабжение 14 сёл на общую сумму 4,7 миллиарда тенге. И.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Миржан Нуртазиев говорит, что ежегодно на субсидирование водоснабжения сёл выделяются средства в размере 1,241 миллиарда тенге.Однако в связи с введением моратория на повышение тарифа на коммунальные услуги сроком на 180 дней, решение вступит в силу с первого июля 2022 года.