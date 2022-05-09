- Типовые правила до сих пор не приняты. Проходят процедуру согласования и утверждения. Планируемый срок выхода документа - май текущего года, - отметили в ветслужбе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Со второго марта в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Теперь умерщвление отловленных собак и кошек запрещено. Исключение составляют животные с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии. Однако правила отлова всё ещё не приняты. В ветеринарной службе Алматы сообщили, что правила отлова, временного содержания и умерщвления безнадзорных и бродячих собак будут разрабатываться на основе типовых, которые утверждаются приказом министра экологии.Пока же при поступлении в изолятор временного содержания хвостатых обследуют на наличие чумы плотоядных и микроспорию (стригущий лишай - прим. автора). Если результат положительный, то животное подлежит медикаментозному усыплению. Также в ближайшее время планируют организовать процедуры определения агрессии собак с привлечением кинологов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.