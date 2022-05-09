Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев назвал 9 мая особенным днем в истории Казахстана. - Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать, - сказал президент. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается всего 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. - К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы! - сказал глава государства. Отметим, что на 1 мая в ЗКО насчитывался всего 21 ветеран ВОВ. Им пообещали выплатить по одному миллиону тенге ко Дню Победы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.