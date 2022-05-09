Уральцам вернули деньги за массажные накидки по 700 тысяч тенге
Всего в департамент по защите прав потребителей ЗКО обратилось 29 человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В январе этого года в департамент по защите прав потребителей по ЗКО с заявлениями обратилось 29 уральцев. Они просили помочь вернуть им деньги за приобретённые массажные накидки, которые стоили более 700 тысяч тенге каждая. При этом многие люди оформляли кредиты, следовательно накидка могла стоить более одного миллиона тенге.
Как рассказала руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова в ходе брифинга, продавцом массажных накидок являлось ТОО «Akdeer». Реализация производилась путем предоставления недостоверной информации о товаре, к тому же обманным путем на потребителей были оформлены займы.
- Займы были оформлены на значительные суммы (720 600 тенге, 834 400 тенге) сотрудниками компании через смартфоны самих же потребителей посредством оформления ЭЦП. Товар "японского производства" оказался китайским, а стоимость аналогичного товара с такими же техническими характеристиками в десятки раз ниже стоимости, указанной в договорах (например, в магазине «Технодом» такие же массажные накидки указаны по цене всего в 72 990 тенге), - рассказала Киматова.
2 февраля этого года департаментом было направлено исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в Специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области.
- По итогам был произведен возврат денежных средств за товар в полном объеме 15 потребителям. 8 апреля состоялось оглашение судебного решения, согласно которому договора купли – продажи товара, заключенные между 14 потребителями и ТОО«Akdeer», признать недействительными, а также взыскать с ТОО«Akdeer» в пользу потребителей денежные средства (стоимость товара), - пояснила руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО.
К слову, департаментом в первый квартал этого года было рассмотрено 115 письменных обращений, принято 85 человек, по телефону "горячей линии" была оказана консультативная помощь 134 потребителям. По результатам рассмотрения всех обращений за некачественный товар было возвращено около 15 миллионов тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!