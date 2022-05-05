В редакцию «МГ» обратились родители, которые не смогли встать в очередь в детский сад. По их словам, это продолжается вторую неделю. В пресс-службе отдела образования Уральска рассказали, что в связи с получением уведомления из департамента агентства по защите и развитию конкуренции о нарушении статьи 194 предпринимательского Кодекса (антиконкурентные действия) при поведении государственных закупок услуг дошкольного образования, договор по использованию программы Indigo расторгнут. Сейчас она заблокирована и встать на очередь в детский сад можно только через портал egov.kz. Отдел образования Уральска объявил открытый конкурс на портале госзакупок по приобретению услуг автоматизации дошкольного образования через конкурентную среду. По итогам конкурса победитель перенесёт данные из программы Indigo и портала egov.kz для автоматизации документооборота. Результаты будут оглашены только после 15 мая этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.