- Мы исполнительная власть, будет поручение - будет и исполнение. Но я полностью придерживаюсь позиции нашего президента. Историческая роль Елбасы особенная и он закрепил основы государственной целостности Казахстана. Все 30 лет, когда мы поддерживали его, нельзя забывать, потому что это были искренние чувства и искренние мнения людей. В принципе менять мнение людей неправильно. Нам, наверное, лучше прислушиваться к сильным историкам и политологам. Понятно, что каждый имеет право на собственное мнение, но нам лучше ориентироваться на мнение тех, кто знает роль Елбасы в истории Казахстана, который сам прошёл через сложные 90-ые годы. Не бывает безупречного человека, особенно такого, который руководит страной. Иногда мы в своих семьях и в своих организациях не можем справиться, а управлять целой страной куда сложнее, - сказал Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава региона, отвечая на вопрос журналиста по переименованию проспекта Назарбаева, отметил, что полностью поддерживает мнение главы государства и считает, что роль Елбасы в становлении независимой страны всё-таки нужно по достоинству оценивать.Он добавил, что сложно принять решение, которое устроит всех.