Хозяин киоска с фаст-фудом на рынке «Дина», по которому разгуливала крыса, решил прекратить работу бизнес-объекта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Огромную крысу сняли на видео на рынке в Атырау Скриншот с видео Видео появилось в социальных сетях несколько дней назад. Крыса разгуливала по столику и облизывала носик термопота. На основании письма прокуратуры управление санитарно-эпидемиологического контроля определило владельца киоска.
- За несоблюдение требований санитарных правил, утверждённых приказом министра здравоохранения, составлен административный протокол. Владелец должен оплатить штраф в размере 230 МРП (704 тысячи тенге), - сказал заместитель руководителя городского санэпидконроля Мурат Камзин.
По его словам, хозяин киоска по своей инициативе решил его закрыть. Лина ОЙЛОВА