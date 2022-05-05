Если раньше «вышка» стояла 160 тенге, то сейчас 180 тенге за булку, передаёт портал «Мой ГОРОД». НЕ ТРОГАТЬ Уральске повысилась цена на хлеб высшего сорта В ЗКО повысилась цена на хлеб высшего сорта. В пекарнях отмечают, что подорожание связано с повышением цены на муку, сахар и масло. Сейчас «вышка» в магазинах отпускается по 180 тенге, тогда как вчера она стоила 160 тенге за булку.
- Вот привезли сегодня хлеб по 175 тенге за булку (ИП «Котов»). Мы продаем по 180 тенге. Покупатели ругаются, как будто это мы тут на всё цены повышаем, - говорит продавец магазина в Уральске.
Другие пекарни также предупредили о повышении цены.
- Сегодня нам привезли хлеб по старой цене, но предупредили, что в следующий завоз цена будет новой. Покупаем хлеб у «Желаев Нан». Раньше нам его привозили по 150 тенге, мы набавляли всего 10 тенге и продавали по 160. Теперь цена станет 180 тенге за булку, - рассказала продавец другого продуктового магазина.
Владелец пекарни «Желаев Нан» Олег Талецкий подтвердил повышение цены на хлеб из муки высшего сорта.
- Мука подорожала. Если раньше килограмм муки стоил 185 тенге, то сейчас 200-205 тенге. Кроме того, подорожало растительное масло и другие составляющие. Цену мы еще не повышали, но скорее всего в ближайшие дни повысим только на хлеб из муки высшего сорта. Цена на хлеб первого сорта остаётся прежней. Нам в этом помогает акимат, предоставляет муку из стабфонда. Надеемся, что в этом году будет хороший урожай и цены на зерно, а следом и на муку понизятся, - рассказал Олег Талецкий.
В пекарне ИП «Котов» рассказали, что цена на хлеб повысилась с сегодняшнего дня, пятого мая. Раньше отпускная цена была 150 тенге за булку, то сейчас - 170 тенге. Повышение цены связано с ростом цен на муку, масло и сахар. Между тем, по словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Дениса Умашева, в регион прибыла первая партия удешевлённой муки из Костаная.
- С марта по август в область будет ввезено 15,9 тысяч тонн удешевлённой муки для хлеба первого сорта. Сейчас мы запросили у акиматов города и районов количество пекарен и их производительность для того, чтобы распределить эту муку. Далее под ответственность самих акиматов мука будет выделена пекарням по цене 135 тенге за килограмм для выпечки хлеба первого сорта, - рассказал Денис Умашев.
Как сообщил замруководителя управления, потребности региона в муке составляют 56 тысяч тонн в год, тогда как производим мы её до 100 тысяч тонн в год.
- Не следует забывать и о трейдерах и потребностях других регионов. Наше зерно и мука ценятся за качество, - отметил Умашев.
Впрочем, в ведомстве уверили, что без муки область не останется. Между тем в управлении предпринимательства и индустриального развития ЗКО сообщили, что они проводят мониторинг цен по 19 наименованиям из списка социально-значимых продовольственных товаров, в которые входит хлеб из муки первого сорта. На него цена не повышалась.
- Насколько нам известно, ТОО «Белес» повысил отпускную цену на муку, - сообщили в ведомстве.
В последний раз в ЗКО цена на хлеб из муки высшего сорта повышалась в октябре 2021 года. Тогда цена на «вышку» со 140 тенге взлетела до 160 тенге за булку.