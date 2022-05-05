Соответствующий приказ опубликован и вступает в силу с 14 мая 2022 года.
Согласно документу, новые ставки утильсбора:
Для легковых автомобилей (зависит от объёма двигателя):
- до 1 тысячи см³ – 229 725 тенге (было 459 450 тенге);
- от 1 001 до 2 000 см³ – 536 025 тенге (было 1 072 050 тенге);
- от 2 001 до 3 000 см³ - 765 750 тенге (было 1 531 500 тенге);
- свыше 3 001 см³ - 1 761 225 тенге (было 3 522 450 тенге).
Для легковых автомобилей с электродвигателями (за исключением гибридных) - 0 тенге.
Для грузовиков (зависит от массы):
- до 2,5 тонн - 536 025 тенге (было 1 072 050 тенге);
- от 2,5 до 3,5 тонн - 1 148 625 тенге (было 2 297 250 тенге);
- от 3,5 до 5 тонн - 1 148 625 тенге (было 2 297 250 тенге);
- от 5 до 8 тонн - 1 225 200 тенге (было 2 450 400 тенге);
- от 8 до 12 тонн - 1 454 925 тенге (было 2 909 850 тенге);
- от 12 до 20 тонн - 1 608 075 тенге (было 3 216 150 тенге);
- от 20 до 50 тонн (кроме седельных тягачей) - 3 139 575 тенге (было 6 279 150 тенге);
Седельные тягачи от 20 до 50 тонн - 0 тенге (было 1 684 650 тенге).
Грузовики с электродвигателями (за исключением гибридных) - 0 тенге.
Для автобусов (зависит от объема двигателя):
- до 2,5 тыс. см³ - 612 600 тенге (было 1 225 200 тенге);
- от 2,5 до 5 тыс. см³ - 1 225 200 тенге (было 2 450 400 тенге);
- от 5 до 10 тыс. см³- 1 608 075 тенге (было 3 216 150 тенге);
- свыше 10 001 см³- 2 067 525 тенге (было 4 135 050 тенге);
Автобусы с электродвигателями (кроме гибридных) - 0 тенге.
Для тракторов (зависит от мощности двигателя, измеряется в лошадиных силах):
- до 60 л. с. - 306 300 тенге (было 612 600 тенге);
- от 61 до 130 л. с. - 842 325 тенге (было 1 684 650 тенге);
- от 131 до 220 л. с. - 2 603 550 тенге (было 5 207 100 тенге);
- от 221 до 380 л. с. - 4 441 350 тенге (было 8 882 700 тенге);
- свыше 380 л. с. - 6 126 000 тенге (было 12 252 000 тенге).
Для комбайнов (зависит от мощности двигателя):
- до 160 л. с. - 1 378 350 тенге (было 2 756 700 тенге);
- от 161 до 220 л. с. - 3 522 450 тенге (было 7 044 900 тенге);
- от 221 до 255 л. с. - 4 900 800 тенге (было 9 801 600 тенге);
- от 256 до 400 л. с. - 5 819 700 тенге (было 11 639 400 тенге);
- свыше 400 л. с. - 6 891 750 тенге (было 13 783 500 тенге).
Утильсбор в Казахстане
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу
частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге.
18 января деятельность ТОО «Оператор РОП»
по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
26 января стало известно о задержании
вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений.
23 февраля заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что ставку снизят на 50%
на все автомобили и сельхозтехнику. Опубликован проект
соответствующего приказа.
11 марта сообщалось о начале досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП»
. Её подозревают в хищении более 20 млрд тенге в период с 2016 по 2021 годы путём установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
В начале апреля задержан бывший управляющий директор
ТОО «Оператор РОП». Он подозревается в хищении 13 миллиардов тенге. Преступление он совершал в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО.
19 апреля Антикоррупционная служба сообщила, что должностные лица Минэкологии и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге
, собранных в виде утилизационных сборов путём незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.
