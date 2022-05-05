- Сбор в 8:00, а старт состоится в 8:30. В забеге могут участвовать все желающие, мужчины и женщины, студенты и школьники старших классов. Для участия и получения номера необходимо зарегистрироваться в клубе Uralsk Runners и оплатить 1 000 тенге. Все собранные средства будут направлены родным сотрудников внутренних дел и военнослужащих, погибших при исполнении, - рассказал руководитель горспорта Артур Шергалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела физической культуры и спорта Уральска, седьмого мая на правом берегу реки Чаган в парке культуры и отдыха состоится массовый забег. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.Подробности забега можно узнать по номеру 51-21-92. Также седьмого мая в 10:00 пройдёт посадка 30 деревьев, приуроченная к 30-летию Национальных вооруженных сил Казахстана во Дворце школьников, а в 11:00 состоится праздничный концерт в Центре искусств «Атамекен».