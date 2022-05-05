Подозреваемый арестован на два месяца, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Видео появилось в социальной сети второго мая. На кадрах видно, как женщина конфликтует с пенсионеркой, опирающейся на трость. Позже в конфликт встревает мужчина, который жестоко избивает пожилую женщину руками и её же тростью. Третьего мая прокуратура Алатауского района сообщила, что личность нападающего установлена - им оказался сын пенсионерки. Пятого мая прокуратура района сообщила, что поддержала ходатайство следователя об аресте подозреваемого. С санкции суда он взят под стражу на два месяца.
- Конфликт произошёл на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Заступившись за супругу, мужчина нанёс собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки, - говорится в сообщении.
Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии из хулиганских побуждений.