Средняя зарплата в Атырауской области 477 тысяч тенге: откуда эти цифры
В Казахстане обновился среднемесячный размер заработной платы на одного работника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Бюро национальной статистики опубликовало данные среднемесячной номинальной заработной платы одного работника в первого квартале 2022 года. В среднем казахстанец, по их данным, получает 285 433 тенге. В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 477,9 тысячи тенге.
Директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова объяснила методику расчёта Бюро.
- Методика соответствует стандартам и методологии Международной организации труда. Данные о среднемесячной зарплате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчётности предприятий. Среднемесячная номинальная зарплата одного работника формируется с учётом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний, - пояснила Белоносова.
Правда даже это казахстанцев не убедило. В социальных сетях в такими цифрами не согласны.
Ещё в начале февраля Касым-Жомарт Токаев говорил, что по его данным, доходы около одного млн человек не дотягивают даже до уровня минимального прожиточного минимума.
- Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия, - говорил тогда президента.
В конце января глава государства отмечал, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.
Сейчас в стране разработан комплексный план «Программы повышения доходов населения до 2025 года». Основное направление программы - создание рабочих мест.
